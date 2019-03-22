Рубль ускорил падение к доллару и евро вечером в пятницу на фоне снижения интереса к риску

Москва. 22 марта. Доллар США и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу вечером и торгуются вблизи максимальных отметок с начала сессии; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений снижения темпов экономического роста в мире.

Курс доллара США составил 64,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 86,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,03 руб./EUR1, подорожав на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,05 копейки - до 68,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам из-за опасений замедления темпов экономического роста в мире и дешевеющей нефти. Данные макроэкономической статистики из еврозоны, Германии и Франции оказались намного хуже прогнозов, спровоцировав обвал евро на Forex и распродажи рисковых активов (в паре с рублем евро опускался до 72,255 руб./EUR1, минимальной отметки с 12 июля 2018 года). При этом разворот в основных рублевых парах после роста в предыдущие дни произошел чуть раньше, по факту заседания ЦБ РФ, оставившего размер ключевой процентной ставки без изменений.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора. При этом регулятор обратил внимание на снижение краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с эти он понизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. ЦБ по-прежнему ожидает возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в сообщении.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в этом месяце приблизился к рекордному минимуму в 51 пункт, зафиксированному в январе, составив 51,3 пункта. Производственный PMI в еврозоне в марте упал до рекордно низких 47,6 пункта с февральских 49,3 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Таким образом, в еврозоне спад в производстве отмечен по итогам второго месяца подряд.

В Германии производственный PMI достиг рекордного минимума, а сводный находится на самом низком уровне за шесть лет. Во Франции сводный индекс в марте снова приблизился к рекордно низкой отметке.

Цены на нефть эталонных марок к вечеру пятницы еще больше усилили падение на фоне опасений, связанных с торможением экономического роста. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,39% - до $66,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на 2,78% - до $58,31 за баррель.

По словам директора фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боба Йогера, активное падение на нефтяном рынке в пятницу началось, когда стали поступать данные из еврозоны, "так что это определенно восприятие спроса, ситуация сегодня не имеет ничего общего с экономикой со стороны предложения".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, основным событием сегодняшнего дня стало заседание ЦБ РФ, на котором, как и ожидалось, Банк России оставил ставку неизменной. "Дальше все внимание игроков было приковано к пресс-конференции главы ЦБ, в ходе которой Эльвира Набиуллина заявила, что ожидает снижения инфляции, а также было высказано предположение, что ЦБ в этом году может перейти к снижению ставки. В совокупности с дешевеющей нефтью это послужило причиной для падения рубля во второй половине дня. Тем не менее, не ожидаем исхода инвесторов из российских активов на следующей неделе, рубль может продолжить торговаться вблизи текущих уровней", - отметил Р.Фролов.

"Рубль начал корректироваться после недельного укрепления после решения ЦБ оставить ставку без изменения и снижения в нефти. Тот факт, что Центробанк РФ не стал менять размер ключевой ставки, никого не удивил, здесь больше интересны были комментарии по поводу инфляции. Индекс потребительских цен, по оценкам регулятора, должен подойти к пику в марте-апреле, это примерно 5,5%, а затем начать снижаться. Это было видно и раньше, но совсем не факт, что позже не случится отложенного роста цен из-за повсеместного их сдерживания. Доллар США вернулся к 64,7 руб./$1 и вполне может подняться в ближайшее время к 65 руб./$1. Евро закрывает неделю консолидацией около 73 руб./EUR1, ситуация здесь остается не самой благоприятной для евровалюты", - подчеркивает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,85 копейки, до 63,7705 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,7 копейки, до 72,59 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 26,93 копейки по отношению к четвергу и составил 64,0033 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 43,38 копейки и составил 64,1877 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 200,07 млн, из которых $1 млрд 193,573 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 6,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к четвергу на 20,55 копейки, до 72,4701 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 0,89 копейки и составил 72,6252 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR992,089 млн, из которых EUR355,606 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR636,483 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,84% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. - до 8,14% и 8,33% годовых соответственно, в то время как ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,48% годовых.