Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за миром, акции ТМК взлетели на 17% на корпоративных новостях

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и упавшей нефтью, индекс МосБиржи не удержал рубеж 2500 пунктов, несмотря на ослабление рубля на новостях от Банка России; взлетели на 17% акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи просел до 2492,7 пункта (-0,6%), индекс РТС - до 1213,4 пункта (-2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар подорожал до 64,71 рубля (+0,84 рубля), утром курс опускался до 63,7 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,4%, доллар просел на 0,11 рубля.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых, что совпало с ожиданиями, при этом регулятор указал на возможность снижения ставки в перспективе. Следующее заседание ЦБ пройдет 26 апреля.

ЦБ РФ оставил неизменным свой прогноз по росту ВВП на 2019 год в интервале 1,2-1,7%, на 2020 год - 1,8-2,3%, на 2021 год - 2-3%. При этом ЦБ повысил свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2019 году до $60 за баррель с $55 ранее, оставив неизменным прогноз на 2020-2021 годы на уровне $55 за баррель.

В лидерах отката выступили акции "Распадской" (-3,8%, до 134,8 рубля) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Компания "Распадская" (MOEX: RASP) может начать выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и финансового года.

Просели также бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%).

Взлетели на 17% акции "Трубной металлургической компании" (до 55,2 рубля, на пике сделок рост превышал 25%) на новостях, что компания подписала соглашение с Tenaris о продаже IPSCO Tubulars за $1,2 млрд.

Как пояснили представители ТМК, сделка совершается в рамках стратегии развития компании, предусматривающей, в частности, монетизацию ее международных активов. Одной из ключевых составляющих использования вырученных от продажи средств станет сокращение долговой нагрузки группы ТМК.

Выросли также рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%) и "Мечела" (+0,4%).

В пятницу в Азии преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%), однако развернулась вниз на слабой статистике Европа (DAX, FTSE, CAC 40 просели на 1,4-2,1%) и следом упала Америка (индекс S&P 500 теряет 1,6%) после роста, подогретого ранее решением Федрезерва США оставить ставку неизменной и сократить число возможных ее повышений в этом году с двух до нуля.

Руководители ФРС США ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года. Это усилило опасения относительно замедления мировой экономики, что приведет к падению спроса на сырье.

В итоге нефть Brent в пятницу, не сумев закрепиться выше $68 за баррель, откатилась ниже $67 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК откатилась до $66,51 за баррель (-2% и -0,9% накануне), майская цена WTI - до $58,57 за баррель (-2,4% и +0,4% в четверг).

Ранее на этой неделе нефть обновила 4-месячный максимум (выше $68,6 за баррель Brent) на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, снижение цен на нефть и преимущественно негативная динамика на мировых фондовых площадках вынудили российских "быков" перейти к обороне.

На рынки продолжают оказывать влияние противоречивые факторы. С одной стороны, "мягкая" политика ФРС США, надежды на заключение сделки между Вашингтоном и Пекином, а с другой - опасения за рост мировой экономики, спровоцированные затянувшимся торговым конфликтом между США и КНР, а также отсутствием договоренностей между Лондоном и Брюсселем по Brexit.

Вышедшие в пятницу данные по деловой активности в промышленности Германии и региона в целом оказались хуже ожиданий рынка. К этому можно добавить проблемы с Brexit: Брюссель согласился продлить "дедлайн" по выходу Великобритании из ЕС лишь до 22 мая, а решение по условиям должно быть озвучено до 12 апреля. Если Вестминстер в очередной раз проголосует против предложенного Европой варианта, то "развод" будет жестким.

Подешевели бумаги "Распадской", которая решила не выплачивать дивиденды за 2018 год, но продолжился рост "префов" "Мечела" после публикации финансовых результатов за 2018 год: акционеры могут рассчитывать на выплату дивидендов в размере 18,2 рубля на одну привилегированную акцию, это соответствует практически 18% дивдоходности, отмечает А.Попова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу заметно ухудшился, так как статистика от Азии до Европы говорит о замедлении темпов экономического роста. В Европе выросла перспектива жесткого расставания Великобритании с Евросоюзом. На этом фоне отечественный рынок не смог найти мотивации для покупок. Планируемые дивиденды "Распадской" оказались не столь интересными рынку, как ожидалось. В минусе также торговались металлурги, банки, нефтегазовый сектор, что вполне естественно, учитывая слабую статистику по Европе.

В заявлении ЦБ РФ по итогам пятничного заседания ожидания по инфляции на конец года были снижены с 5-5,5% до 4,7-5,2%. В заявлении говорится о снижении краткосрочных проинфляционных рисков, но также отмечается, что инфляционный потенциал недавнего повышения НДС еще не исчерпан. Тем не менее, уже в начале 2020 года в ЦБ РФ ждут снижения инфляции до целевого уровня 4%. Соответственно, можно говорить, что в перспективе 6-9 месяцев могут появиться условия для снижения ставки до 7,5%, а в начале 2020 года она может вернуться к 7,25%. В связи с этим рубль сохраняет потенциал для укрепления за счет реализации стратегии carry trade.

Экономика Европы, лишившись более активной поддержки ЕЦБ, начала указывать на вероятность рецессии. Слабая статистика по Европе добавила пессимизма и нефти. Потенциал предложения сырья во многом ограничен искусственно: санкции против Ирана и Венесуэлы, решение ОПЕК+ по сокращению добычи. США, естественно, не ограничивают собственные возможности, пользуясь политическим давлением на конкурентов, чтобы расчистить рынок для своих поставок.

В целом, возможное падение спроса на металл, нефть и газ может негативно сказаться на перспективах прибыли российских корпораций. Кроме того, признаки ухудшения глобальной экономической ситуации вновь стимулируют бегство капитала от риска в американский доллар, что негативно сказывается на рубле. Возможно, что на будущей неделе настроения инвесторов немного улучшатся, если Китай и США смогут показать существенный прогресс на торговых переговорах, считает А.Кочетков.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что Европа упала на фоне слабой макростатистики - снижение мартовских индексов деловой активности PMI в промышленности Германии и в целом по ЕС напугали глобальных инвесторов, вновь напомнив об угрозе замедления экономического роста не только в Европе, но и в мире. Это в совокупности с ослаблением курса евро к доллару привело к снижению цен на все сырьевые товары, включая нефть и базовые металлы. Никель накануне подешевел на новостях о введении Китаем антидемпинговых пошлин на нержавеющую сталь из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии (от 18,1% до 103,1%).

Помимо этого, давление на настроения участников торгов оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай должен удвоить, а лучше утроить объемы импорта из США в рамках торговых переговоров. До этого гарантии Пекина по закупкам продукции энергетики, сельского хозяйства и авиастроения из США составляли $1,2 трлн. Слишком жесткая позиция Д.Трампа в переговорах может снизить не только скорость, но и вероятность заключения торгового соглашения между сторонами.

На российском рынке среди аутсайдеров выступили акции "Распадской" после объявления новой дивидендной политики компании, которая предполагает выплату минимум $50 млн в год при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет ниже 2х, начиная с 2019 года. Такая выплата принесет 4-5 рублей на акцию, а доходность не превысит 4% к текущей цене. Это расстроило инвесторов, которые рассчитывали на более щедрые выплаты, считает аналитик.

Как отмечает инвестиционный советник компании "Алор брокер" Евгений Корюхин, индекс МосБиржи не удержался выше верхней границы боковика 2500 пунктов и вновь вошел в привычный для себя канал. На первый взгляд ничего страшного не случилось, но очень часто полноценные коррекции так и развиваются: после некоторого времени "стояния" рынок делает сильное движение в одну сторону, показывая пробой и заставляя всех встать в позицию, а потом сильно и продолжительно идет в противоположенную сторону.

В такой ситуации рекомендуется внимательно смотреть за акциями Сбербанка: в случае пробоя поддержки 204 рубля падение бумаг может усилиться, и они вполне могут утащить за собой весь рынок. Настораживает и резкий рост курса доллара к основным валютам. Так, пара евро-доллар вновь ушла ниже отметки $1,13. Похоже, что крупные инвесторы не воодушевились смягчением монетарной политики со стороны ФРС, констатирует эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-33,3%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-9,1% и -8,2% "префы"), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-5,5%).

Выросли "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+8,7%), ГДР "Ленты" (+3,2%), акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+2,4%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,1%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,326 млрд рублей (из них 10,313 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).