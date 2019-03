Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю, Минфин разместил новые бумаги на $3,85 млрд

Москва. 22 марта. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели благодаря ожиданиям относительно "мягкой" денежно-кредитной политики со стороны мировых центробанков, и прежде всего Федрезерва США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились за счет более активного ценового роста американских казначейских обязательств (US Treasuries).

Минфин РФ, воспользовавшись благоприятной рыночной конъюнктурой, 21 марта разместил два транша евробондов на $3 млрд и 750 млн евро, номинированных соответственно в долларах и евро.

Тенденция к ценовому росту сформировалась на рынке в первый же торговый день недели благодаря спросу иностранных инвесторов на российские активы. При этом рост стоимости рублевых гособлигаций (ОФЗ) был в понедельник более заметным по сравнению с валютными бумагами. Несмотря на то, что в последние недели Минфин РФ активно размещал гособлигации на первичных аукционах, спрос на ОФЗ на вторичных торгах также был довольно высоким. Поддержку отечественным бумагам оказывали как растущие цены на нефть, так и некоторое новостное затишье в отношении новых антироссийских санкций.

Мировые инвесторы не теряли оптимизм, несмотря на неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально, сообщило издание The South China Morning Post со ссылкой на источник. Ранее планировалось завершить согласование деталей в апреле.

После умеренного роста, зафиксированного в начале недели, российские еврооблигации 19 марта не продемонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В середине недели котировки российских еврооблигаций немного снизились в рамках коррекции. При этом активность торгов в целом была невысокой, что говорило о том, что активных продавцов на рынке все же не было.

В четверг инвесторы активно отыгрывали итоги заседания Федрезерва США, оказавшимися более чем "голубиными", что привело к росту практически всех активов emerging markets. Американский регулятор сохранил базовую процентную ставку и сократил число ее возможных повышений в этом году с двух до нуля. Руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года. "Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

На фоне благоприятной конъюнктуры российский Минфин принял решение выйти на рынок с новым предложением бумаг. Рынку были предложены в рамках доразмещения евробонды с погашением в 2025 году, номинированные в евро, и новый транш долларовых бумаг с погашением в 2035 году. В итоге министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на сумму $3 млрд с доходностью 5,1% годовых и доразместило евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых (первоначальный объем данного выпуска составлял 1 млрд евро, после размещения он вырос до 1,75 млрд евро). Общий спрос на транш в евро превысил 3,3 млрд евро, спрос на транш в долларах составил $7,7 млрд.

В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд. "Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала", - заявил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

В последний день недели котировки отечественных евробондов продолжили подрастать, хотя и более скромными темпами. Основным драйвером роста на этот раз выступили растущие в цене US Treasuries, в результате чего кривая доходности американских гособлигаций приобрела инверсный вид. За счет активного снижения процентных ставок десятилетних US Treasuries их доходности оказались ниже ставок трехмесячных бумаг, что произошло впервые с 2007 года - периода перед началом финансового кризиса. Сближение процентных ставок 3-месячных и 10-летних US Treasuries произошло около отметки 2,455% годовых.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,23% и составила 111,25% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 7 базисных пунктов и 22 марта составил 127 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,46% (их доходность снизилась на 3,5 пункта - до 5,01% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,51% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12 пунктов и составил 244 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,87%, до 100,11% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 5,24% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,6%, подорожав до 99,82% от номинала (его доходность снизилась на 8 пунктов и составила 4,28% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,36%, с погашением в 2023 году - на 0,21% (спред к US Treasuries расширился на 11 пунктов и составил 149 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, а также сохраняющихся санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, на что указывает опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем. Кроме того, значимым фактором риска для российских еврооблигаций останется санкционная тематика. Вместе с тем некоторую поддержку валютным гособлигациям могут оказать позитивные внутренние факторы, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и положительного сальдо счета текущих операций.