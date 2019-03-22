Рынок акций: начало коррекции? - Алор Брокер

"Сегодня с самого начала торгов рынок акций ушел в "минус", и попытки в середине дня преломить нисходящую тенденцию успехом не увенчались. Таким образом, индекс МосБиржи не удержался выше верхней границы "боковика" в 2500 пунктов и вновь вошел в привычный для себя канал. На первый взгляд, ничего страшного нет. Вот только очень часто полноценные коррекции так и развиваются: после некоторого времени стояния рынок делает сильное движение в одну сторону, показывая пробой и заставляя всех встать в позицию, а потом сильно и продолжительно идет в противоположенную сторону. Рекомендуем внимательно смотреть за Сбербанком: в случае пробоя поддержки 204 руб. падение Сбера может усилиться, и он вполне может "утащить" за собой весь рынок. Настораживает и резкий рост курса к основным валютам. Так, пара евро-доллар вновь ушла ниже отметки 1,13. Похоже, что крупные инвесторы не воодушевились смягчением монетарной политики со стороны ФРС. В серьезном "минусе" открылся и американский рынок акций. На росте доллара растерял весь оптимизм и рубль, снизившись сегодня к "американцу" более чем на 1,25% и нацелившись тестировать снизу вверх отметку 65. В общем картина складывается неприглядной и опасной, поскольку явных поводов для таких сильных движений нет. Поэтому, может быть, пора приступать к фиксации прибыли и уж тем более закрыть маржинальные позиции на выходные", - предупреждает инвестиционный советник Алор Брокер Евгений Корюхин.