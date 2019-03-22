Рубль корректируется вниз к доллару и евро днем в пятницу после роста в предыдущие дни

Москва. 22 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 64,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,71 руб./EUR1, подорожав на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,53 копейки - до 68,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,85 копейки, до 63,7705 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,7 копейки, до 72,59 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению в основных валютных парах в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущие дни и в первой половине дня в пятницу. Участники рынка приступили к фиксации прибыли по итогам заседания ЦБ РФ, не изменившего размер ключевой процентной ставки. Ранее в ходе торгов евро опускался до минимальной отметки с 12 июля 2018 года (72,225 руб./EUR1) на фоне падения евро на Forex после публикации данных о деловой активности в еврозоне, и особенно в Германии.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отметил, что инфляция в феврале-марте 2019 года складывается несколько ниже его ожиданий. "Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне", - подчеркивает Банк России.

Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, но отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы, считает ЦБ. Регулятор обращает внимание на снижение краткосрочных проинфляционных рисков. В связи с эти он понизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. ЦБ по-прежнему ожидает возвращение инфляции к 4% в первой половине 2020 года.

ЦБ допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в сообщении.

Как подчеркивает директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, решение Банка России было ожидаемым рынком и не оказало существенного влияния на курс рубля. "Для рубля более важно было решение ФРС США, которое также состоялось на текущей неделе (11 из 17 представителей ФРС проголосовали за то, чтобы ставка оставалась неизменной весь 2019 год). Соответственно, с высокой вероятностью можно утверждать, что в текущем году Банк России начнет смягчение монетарной политики. Особенно учитывая тот факт, что инфляция в России в значительной степени носит немонетарный характер, то есть зависит от тарифов ЖКХ, ставки НДС и т.д.", - отмечает А.Разуваев.

Старший трейдер компании "Ренессанс Капитал" Александр Орехов также отмечает отсутствие неожиданности в решении регулятора. "Решение ЦБ РФ сохранить ставку на прежнем уровне совпало с нашими ожиданиями. Однако инвесторы больше смотрели на ФРС. Движение на рынке пошло именно после того, как американский регулятор объявил, что не собирается повышать ставку. Это хорошо отразилось на динамике рубля, прошла хорошая коррекция вниз в паре с долларом. Если бы сегодня ЦБ РФ пошел на снижение ставки, рынок отреагировал бы позитивно", - говорит А.Орехов.

"В целом влияние на национальную валюту и госбумаги решения ЦБ РФ было минимальным. Отметим, что сегодня на рынках наблюдается фиксация прибыли после заметного роста в среду-четверг на обещаниях ФРС смягчить политику. Вместе с тем, сегодняшние достаточно оптимистичные заявления регулятора будут иметь среднесрочный положительный эффект на рынок госбумаг ОФЗ", - подчеркивает управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Цены на нефть эталонных марок усилили падение в ходе торгов пятницу из-за опасений, связанных с торможением экономического роста. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,09% - до $67,12 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на 0,87% - до $59,46 за баррель. С начала текущей недели Brent подешевела на 0,3%, а WTI подорожала на 1,5% на фоне данных о резком сокращении товарных запасов нефти в США.

Инвесторов напугали крайне слабые данные о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии. Предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Германии рухнул в марте до рекордного минимума - 44,7 пункта, тогда как в феврале он составлял 47,6 пункта. В IHS Markit, рассчитывающей этот индикатор, падение объясняют растущей напряженностью в сфере мировой торговли. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

Сводный PMI в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение индекса в текущем месяце приблизилось к рекордному минимуму в 51 пункт, зафиксированному в январе.

Вместе с тем ограничения нефтедобычи ОПЕК+, сокращение поставок из Венесуэлы и Ирана на фоне санкций и снижение товарных запасов углеводородов по-прежнему поддерживают нефтяной рынок, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,84% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. - до 8,14% и 8,33% годовых соответственно, в то время как ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,48% годовых.