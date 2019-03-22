Динамика российских активов вызывает опасения резкой коррекции в ближайшие недели - БКС

"Индекс МосБиржи на этой неделе пытался закрепиться выше сопротивления 2500 пунктов. Однако фиксация прибыли после заседания ФРС вернула котировки ниже. В пятницу цена пытается удержаться ниже этого уровня. Успешное закрепление ниже откроет дорогу к поддержке в области 2470 пунктов. Данные по потокам средств иностранных фондов указывают на ослабление интереса зарубежных инвесторов уже шестую неделю подряд. Ориентированные исключительно на РФ фонды зафиксировали отток $50 млн против $110 млн оттоков неделей ранее. Совокупно с фондами GEM оттоки составили $80 млн против оттока $170 млн неделей ранее. За прошедшую неделю, несмотря на рост российского рынка как в рублях, так и в долларах, мы видим оттоки средств зарубежных фондов. Этот момент настораживает. В случае ухудшения макростатистики или внешнего фона в целом российские акции могут заметно ускорить снижение, начатое в конце этой недели. Главный драйвер российского рынка на этой неделе также показывал разнонаправленную динамику. Нефть в рублях первую половину недели росла, но в итоге завершает неделю в "минусе". Динамика MSCI EM в рублях также оказалась негативной. С этой точки зрения, мы также видим довольно странную ситуация роста индекса МосБиржи", - обращает внимание эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.