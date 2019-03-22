Рынок акций может закрыть день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций может закрыть день в "минусе", так как замедление европейской экономики непосредственно касается российского экспорта. Возможное падение спроса на металл, нефть и газ может негативно сказаться на перспективах прибыли российских корпораций. Кроме того, признаки ухудшения глобальной экономической ситуации вновь стимулируют "бегство" капитала от риска в американский доллар, что негативно сказывается на рубле. Возможно, что на будущей неделе настроение инвесторов немного улучшится, если Китай и США смогут показать существенный прогресс на торговых переговорах", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.