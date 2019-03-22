Наш базовый сценарий предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ РФ - Альфа-банк

"Наш базовый сценарий предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 26 апреля: в целом мы считаем, что сегодняшний пресс-релиз скорее указывает на то, что сценарий повышения ставки больше не стоит на повестке дня, но не дает гарантий снижения ключевой ставки. Мы считаем, что ЦБ сделал выводы из ситуации 1П18, когда своей риторикой он создал избыточно позитивные ожидания на рынке, крах которых позже вызвал сильную волатильность и заставил ЦБ дважды повысить ставку в 2П18. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне на заседании 26 апреля и ожидаем, что пауза на уровне 7,75% может оказаться продолжительнее, чем этого ожидает рынок", - указывают аналитики Альфа-банка.