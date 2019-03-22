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22 марта 2019 года 17:08
Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 30%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 148 рублей до 103 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Наша оценка акций "Мосбиржи" была понижения после пересмотра роста торговых оборотов и повышения ставок без риска в модели. В торговых оборотах с начала года не наблюдается роста, что может быть вызвано негативным эффектом от ожидания новых санкций на операции с акциями и облигациями. При этом решение по санкциям было бы лучше неопределенности, так как даже их принятие способствовало бы краткосрочному росту в прочих сегментах бизнеса (доходов от валютного рынка, деривативов, процентов, денежного рынка)", - говорится в обзоре. На фоне замедления роста торговых объемов, по мнению аналитиков, дивидендная доходность акций биржи могла бы все равно расти (вплоть до 11%, основываясь на свободном потоке). "Однако реализация дивидендного потенциала туманна в условиях отсутствия четкого ориентира по уровню (89% от прибыли, как в 2017-2018 годах, или иной) и частоте будущих дивидендных выплат (1 или 2 раза в год), а также по уровню капитала "Национального клирингового цента" (НКЦ) при учете возможности самого негативного сценария санкций. Тем не менее, на часть этих вопросов может дать ответ ожидаемая в этом году новая стратегия", - пишут они. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 118,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 90,52 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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22 марта 2019 года 19:37
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.22 марта 2019 года 18:26
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.22 марта 2019 года 17:40
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.22 марта 2019 года 17:24
Наш базовый сценарий предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ РФ - Альфа-банк
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.22 марта 2019 года 16:49
Активизация ABB в большей степени указывает на силу рынка, а не на потенциал снижения в будущем - БКС
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.22 марта 2019 года 16:29
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.22 марта 2019 года 16:18
aiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 148 рублей до 103 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". читать дальше
.22 марта 2019 года 16:15
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.22 марта 2019 года 15:45
Москва. 22 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста в предыдущие дни. читать дальше
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По индексу МосБиржи сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона, на грани значимого "круглого" уровня 2500 пунктов. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть... читать дальше
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