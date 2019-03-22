Активизация ABB в большей степени указывает на силу рынка, а не на потенциал снижения в будущем - БКС

Активизация размещений акций по ускоренной подписке (ABB) в большей степени указывает на силу рынка, а не на потенциал снижения в будущем, считают начальник аналитического отдела Кирилл Чуйко и главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов.

"После трех ABB за последние две недели мы решили рассмотреть их причины, а также попытаться понять, могут ли сделки служить указанием на потенциал снижения рынка в будущем. Этот вопрос стал одним из самых популярных у инвесторов. Наш вывод - подозрения беспочвенные", - говорится в обзоре инвестбанка.

По итогам проведенного анализа эксперты не увидели связи между пиком количества размещений по ABB и дальнейшей динамикой РТС, хотя некоторые из сделок в 2008-2010 годах и совпадали с локальными пиками рынка. Тем не менее аналитики отмечают чуть более высокую корреляцию числа ABB с мультипликатором P/E РТС на 12 месяцев, то есть некоторый тренд на концентрацию размещений вокруг локальных пиков мультипликатора, однако четкой зависимости все же нет.

"Исходя из анализа исторических данных, мы считаем, что недавние размещения не указывают на потенциальную слабость рынка. Важно отметить, что акционеры принимали участие в ABB на различных ценовых уровнях рынка с равномерным распределением P/E РТС на 12 месяцев в диапазоне 4,0-7,3 с доверительным интервалом 95%. В данном случае ABB, скорее, говорят о высоком спросе, что можно считать даже позитивным сигналом. Мы подтверждаем наш осторожный позитивный взгляд на рынок с целевым уровнем по индексу РТС 1450 пунктов через 12 месяцев", - пишут аналитики.

Кроме того, они отмечают, что активнее всего ABB применяют компании сектора металлургии и добычи, а также потребсектора, на которые совокупно приходится более 50% всех размещений.