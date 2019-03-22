Новая дивидендная политика МТС превосходит ожидания инвесторов - Sberbank Investment Research

"Совет директоров МТС вчера одобрил новую дивидендную политику на 2019-2022 годы, предусматривающую выплату не менее 28 руб. на акцию (56 руб. на АДР) в течение календарного года. С учетом цены закрытия 20 марта это соответствует дивидендной доходности 10,92% на АДР и 10,85% на локальную акцию. Прежняя политика, действовавшая в 2016-2018 годах, определяла минимальные выплаты в размере 20 руб. на акцию при целевом уровне 25-26 руб. на акцию. В соответствии с новой политикой компания продолжит выплачивать дивиденды дважды в год; при этом первый платеж в этом году будет рассмотрен и утвержден советом директоров в апреле, а второй - в июле. Сообщается также, что для увеличения доходов акционеров компания может прибегнуть к выкупу акций в дополнение к выплате дивидендов. Новая дивидендная политика превосходит ожидания инвесторов и наши прогнозы, и рынок воспринял ее позитивно. Текущая программа выкупа, начавшаяся в июле 2018 года, по нашим оценкам, на данный момент завершена примерно на 79%. Таким образом, в дальнейшем важно следить за параметрами следующей программы, если таковая будет", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research Светлана Суханова и Оксана Мустяца.

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