Спрос на ОФЗ возвращается - Sberbank Investment Research

"Спрос на российские облигации возвращается. Доходность ОФЗ снизилась на 50 б. п., а рубль с начала года укрепился на 7%. Отчасти это отражает общее оживление интереса к рискованным активам на развивающихся рынках. Смягчение риторики ФРС привело к ослаблению доллара и подстегнуло рост на всех развивающихся рынках. Тем не менее, рубль пока опережает многие основные валюты, что предполагает ослабление опасений иностранных инвесторов относительно санкций, и это хорошие новости для рынка акций. Укрепление рубля должно особенно поддержать компании, ориентированные на внутренний рынок, но также оно предполагает, что ЦБ может все-таки начать снижать ставки раньше, чем ожидалось ранее, а это поддержит котировки всех видов активов", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research Андрей Кузнецов и Коул Эйксон.