По индексу МосБиржи сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона, на грани значимого "круглого" уровня 2500 пунктов. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию в США февральских данных по продажам на вторичном рынке жилья и январской статистики по запасам товаров на оптовых складах (17:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня (с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня), - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.