В целом влияние решения ЦБ РФ на национальную валюту и госбумаги было минимальным - Промсвязьбанк

"Банк России по итогам пятничного заседания ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, фактически официально отразив в своем пресс-релизе комментарии относительно ДКП и инфляции, которые были озвучены в феврале-марте. В частности, ЦБ отмечает, что инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России; инфляционные ожидания населения и предприятий также снижаются, а эффект повышения НДС практически реализовался. Кроме того, если ранее представители ЦБ заявляли о возможности снижения ставки в конце 2019-начале 2020 года, то сегодня регулятор отметил допущение перехода к снижению ключевой ставки в 2019 году. Также Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% - середина данного диапазона соответствует нашему базовому прогнозу на уровне 4,9%, который предполагает начало цикла снижения ставки в 1 квартале 2020 года. В результате при замедлении инфляции до нижней границы обновленного прогноза регулятора (4,7%) снижение ключевой ставки, по нашему мнению, может начаться в 4 квартале текущего года (в рамках нашего прогноза мы несколько повышаем вероятность данного сценария). ЦБ отметил, что продолжит оценивать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. На наш взгляд, реализация санкционных рисков будет является ключевым негативным фактором для рынков и решения регулятора по ставке. Хотя мы не закладываем в базовый сценарий жестких санкций (в частности, на госдолг), однако санкционная премия в цене рублевых активов, по-видимому, пока будет оставаться (до объявления официальных деталей, вероятно, в апреле-мае). В целом влияние решения ЦБ РФ на национальную валюту и госбумаги было минимальным. Отметим, что сегодня на рынках наблюдается фиксация прибыли после заметного роста в среду-четверг на обещаниях ФРС смягчить политику. Вместе с тем сегодняшние достаточно оптимистичные заявления регулятора будут иметь среднесрочный положительный эффект на рынок госбумаг - в свете повышения вероятности снижения ключевой ставки длинные ОФЗ сохраняют потенциал снижения доходностей к уровню 8-8,15% годовых по 10-летнему "бенчмарку". Что касается ставок по кредитам и депозитам банков, то заявления регулятора выглядят нейтрально, однако по мере замедления инфляции во 2-3 квартале банки начнут учитывать вероятность снижения ключевой ставки в своей процентной политике", - отмечает управляющий банковского и финансового рынков Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.