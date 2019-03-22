Нефть ускорила снижение - БКС

"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост доллара. Кроме того, вышедшие сегодня в Европе слабые экономические данные увеличили опасения того, что замедление роста мировой экономики нанесет ущерб глобальному нефтяному спросу. Также участники рынка нефти обратят внимание на публикуемые в 20:00 мск данные о буровой активности на американском континенте. Напомним, что количество буровых установок на нефтяных месторождениях в США снижалось последние 4 недели, однако в прошлую пятницу эта динамика замедлилась до минимума (-1 ед.)", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.