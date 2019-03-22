Не следует продолжать переоценивать потенциал рубля - БКС

"Ослабление курса рубля ниже 64 к концу недели при отсутствии каких-либо масштабных изменений в монетарной политике Центробанка выглядит обоснованным на фоне возросшей "встревоженности" общей рыночной конъюнктуры. По итогам заседания регулятора, как мы и ожидали, ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции. На этом фоне Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году. На данный момент мы полагаем, что решение регулятора носит наиболее рациональный характер. Сейчас ЦБ сопоставляет снижение проинфляционных рисков с сохранением актуальности масштабных санкционных рисков на РФ. Мы продолжаем полагать, что пока геополитические риски на РФ характеризуются высокой степенью неопределенности, регулятор будет сохранять ставку неизменной. На данный момент мы прогнозируем уровень ключевой ставки в 7,75% до конца 2019 года. Что касается текущей динамики курса рубля, то она, на наш взгляд, определяется главным образом под действием фактора излишней мягкости ФРС. Когда ФРС подтвердила свою мягкость в отношении дальнейшего вектора монетарной политики (сохранение ставок без изменений в 2019 году и одно повышение в 2020 году), понизила прогнозы роста американской экономики, а также определила конкретный период завершения действия программ количественного ужесточения, рыночное ралли в ответ на такую "резкую" мягкость оказалось весьма ограниченным и кратковременным. Мы считаем, что такой масштабный разворот в позиции американского регулятора сильно встревожил рынки, рыночный оптимизм мог оказаться гипертрофирован. Другими словами, участники рынка могут воспринимать текущие действия ФРС как сигнал, подтверждающий усиление рисков как для экономики США, так и мирового роста. На наш взгляд, уже сегодня риск-экспансия может начать демонстрировать первые предпосылки снижения. Такими предпосылками, по нашим оценкам, являются движения евровалюты, которая вернулась к ослаблению против доллара. Мы продолжаем придерживаться того мнения, что рынки не смогут долго использовать стратегию почти полного игнорирования факторов риска и в скором времени вернуться к их существенной переоценке. В результате в отношении рубля мы сохраняем наши опасения и считаем, что момент окончания налогового периода и снижения уровня risk-on на рынках по времени могут сойтись в одной точке, что приведет к ослаблению курса. Эта точка может прийтись на начало апреля. Также мы не исключаем ослабления рубля уже в перспективе следующей недели. В отношении сохранения факторов рублевой поддержки наименьшие сомнения у нас вызывает нефтяной рынок, где мы ожидаем продолжения роста цен. Однако если частичное сворачивание risk-on начнется уже на следующей неделе, мы считаем, что с одной лишь нефтяной поддержкой и окончанием налогового периода рубль может ослабнуть до уровней 65. Ожидаемый диапазон движения на следующей неделе - 63,8-65,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.