В ближайшей перспективе мы прогнозируем боковое движение рынка промышленных металлов - Julius Baer

Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское Министерство торговли заявило, что китайский импорт является угрозой национальной безопасности США, а президент Дональд Трамп 23 марта 2018 года ввел импортные пошлины на китайскую продукцию.

С тех пор импорт алюминия в Соединенные Штаты упал примерно на 600 тыс. тонн, а внутреннее производство выросло всего на 135 тыс. тонн. На этом фоне на местном рынке выросли физические премии, которые выплачиваются сверх мировых эталонных цен. В итоге, американские потребители платят за тонну алюминия примерно на 15% больше по сравнению с конкурентами в других странах. Ситуацию, по мнению эксперта, несколько сглаживает падение мировых цен на металл, которое за последний год составило около 10%. По иронии судьбы, причиной такой динамики стало увеличение поставок из Китая.

Импорт стали в США за год с момента введения пошлин упал примерно на 3,8 млн тонн, а ее производство выросло на 4,4 млн тонн. Как следствие, внутренние цены на металл снизились на 18%. Несмотря на то, что в Европе была отмечена схожая динамика, цены на сталь в США все еще на 20% выше, чем в Старом Свете.

"Итоги года подтверждают правоту наших ожиданий, что американские торговые пошлины разгонят рост цен на внутреннем рынке и приведут к их снижению на мировом. В ближайшей перспективе мы прогнозируем боковое движение рынка промышленных металлов без явной тенденции роста или снижения котировок. Спрос на металлы держится на умеренном уровне, а предложение будет оставаться достаточно высоким", - заключает эксперт Julius Baer.