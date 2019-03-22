"Мосэнерго" сохраняет долгосрочный потенциал роста - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Мосэнерго" - оператора 15 электростанций на территории Москвы и Московской области. На фоне ожидания дивидендов с доходностью 7,5%, а также отрицательного значения чистого долга, по акциям компании подтверждается рекомендация "Держать" со среднегодовым потенциалом роста 13%.

Компания отчиталась об уменьшении прибыли в 2018 году на 14%, до 21,4 млрд руб., но результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Основное влияние на них оказало выбытие нескольких энергоблоков из программы ДПМ-1 в прошлом году, а также обесценение основных средств на сумму 1,9 млрд руб. Выручка за год выросла на 1,4%, до 199 млрд руб. Сокращение доходов от продажи мощности в рамках ДПМ было компенсировано ростом средней цены на электроэнергию на 4,4%, а также повышением отпуска тепла на 3,6% на фоне холодной погоды.

Менеджмент снизил резервирование по дебиторской задолженности до 0,5 млрд руб., а также сохраняет отрицательный чистый долг 11 млрд руб. Эти средства, вероятнее всего, будут направлены на финансирование инвестиционной программы.

Капитальные затраты компании в 2019 году оцениваются на уровне 14 млрд руб., менеджмент планирует держать CAPEX на этом уровне без учета программы модернизации мощностей теплогенерации. Мосэнерго собирается участвовать в отборе проектов на обновление тепловых электростанций с доходностью 14%. Вхождение в программу модернизации увеличит капитальные вложения, но по завершении инвестиций станет точкой роста доходов компании и компенсирует снижение доходов от ДПМ-1.

В прошлом году менеджмент ГЭХа сообщил о планах направить на дивиденды не менее 26% прибыли по российским стандартам бухучета. По РСБУ компания заработала 23,8 млрд руб. чистой прибыли и дивиденд может составить 0,156 руб. на акцию (-6%) с доходностью 7,5% к текущим котировкам. Снижение прибыли могло бы быть компенсировано повышением норм выплат, но на пороге нового инвестиционного цикла этот вариант считается маловероятным событием. Прогресс по доле распределения - это, скорее всего, вопрос отдаленной перспективы.

"Целевая стоимость акций 2,34 руб. предполагает потенциал роста 13% в перспективе 18 месяцев. Мы сохраняем рекомендацию "Держать", но отмечаем слабые позиции бумаг на рынке акций в среднесрочной перспективе на фоне снижения ключевых инвестиционных метрик - прибыли, дивидендов и денежного потока", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.