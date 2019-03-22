Центробанки мира задают моду на мягкость - FxPro

"Российский рубль разогнался в своем укреплении по отношению к валюте, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С начала января он демонстрирует лучшую динамику среди развивающихся стран, однако это совершенно не та динамика, которую он него ожидали увидеть. Если прошлый год можно было назвать годом торговых войн, то этот претендует на звание года валютных войн. Кажется, центробанки соревнуются в том, чья монетарная политика окажется более стимулирующей, что позволит ослабить курс валюты и чуть-чуть перетянуть одеяло мировой торговли на себя".

Вот например, ФРС сделал поворот к смягчению в конце года, как того и ожидали рынки, исходя из макроэкономических данных. Далее - Европейский ЦБ пообещал, что не будет повышать ставку и объявил о новых аукционах предоставления ликвидности. Это превзошло все ожидания инвесторов и запустило волну ослабления единой валюты - в том числе, и к рублю. За первый квартал пара EUR/RUB снизилась почти на 10%, достигнув минимальных значений с июля прошлого года. По всей видимости, впечатлившись эффектом, ранее на этой неделе ФРС также выложила все карты на стол. Полученный расклад оказался намного мягче ожиданий рынка и вызвал немедленное ослабление доллара. Вчера со своей мягкой риторикой выступил ЦБ Бразилии. Ему также удалось вызвать давление на собственную валюту.