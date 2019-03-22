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22 марта 2019 года 11:45

Рынок акций РФ утром стагнирует чуть выше 2500п по индексу МосБиржи, упала "Распадская" на новостях о дивидендах

Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу стагнирует при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, упали акции "Распадской" на новостях о дивидендах.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2508,91 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1239,72 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 63,74 рубля (-0,13 рубля).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2% и +1,6% "префы").

Акции "Распадской" упали до 135,52 рубля (-3,3%) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Компания "Распадская" (MOEX: RASP) может начать выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам I полугодия и финансового года.

Просели также бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

В США индексы накануне выросли на фоне ралли технологического сектора, рост Dow Jones (+0,8%) стал максимальным за последние пять недель - с 15 февраля.

Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку и сократила число возможных повышений в этом году с двух до нуля. При этом руководители ЦБ ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в США в феврале вырос на 0,2% при прогнозах роста на 0,1%; подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев.

В пятницу в Азии преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%), в Европе нет общей динамики (FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,04%), инвесторы продолжают оценивать "голубиную" тональность заявлений Федеральной резервной системы США.

Нефть утром в пятницу стабильна, цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,83 за баррель (-0,04% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $59,95 за баррель (-0,05% и +0,4% в четверг).

Накануне нефть просела впервые за четыре сессии после того, как в среду котировки подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.

Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent подорожала почти на 1%, WTI - более чем на 2%.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ в конце недели находится под умеренным давлением продавцов, при этом рубль по-прежнему укрепляется, а внешний фон в целом нейтральный. Цены на нефть накануне немного снизились, но в целом остаются в районе 4-месячных максимумов. Доллар снижается перед заседанием российского ЦБ, итоги которого будут объявлены в 13:30 МСК. Инфляция и инфляционные ожидания способствуют смягчению монетарной политики, как и позиция мировых ЦБ, которые стали менее агрессивны. Однако Банк России еще не в полной мере оценил влияние на инфляцию повышения НДС, также не снят с повестки дня вопрос с западными антироссийскими санкциями.

Серьезной негативной реакции от рубля по итогам заседания ждать не стоит, учитывая ту консервативную позицию, которой придерживается Банк России. Курс доллара может опуститься к 63 руб./$1, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно оценить как слабо негативный. Рынки Азии начинали день с роста, но затем растеряли свои достижения. Нефть не удержала отметку $68 за баррель Brent. Слабая статистика по Азии говорит о том, что замедление экономики все же происходит и опасения ФРС США не были пустыми. Главным событием дня в РФ будет заседание Центрального банка. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может освежить свои прогнозы, которые укажут на возможный сценарий действий в II полугодии.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, спрос на рисковые активы возрос после заседания Федрезерва, в США подъем был основан на акциях технологических компаний во главе с Apple. IT-сектор США может получить существенный импульс к росту в случае заключения торговой сделки с Китаем и урегулирования вопросов по интеллектуальной собственности (очередная личная встреча торговых представителей двух стран, в том числе и по этому вопросу, состоится в Пекине 28-29 марта).

Среди негативных факторов, которые могут оказать давление на мировые рынки, остается ситуация с Brexit. Премьер-министру Т.Мэй не удалось получить отсрочку до 30 июня, вместо этого окончательная дата Brexit была перенесена с 29 марта на 22 мая (до выборов в Европарламент 26 мая) при условии, что Палата общин Великобритании одобрит сделку (очередное голосование состоится на следующей неделе). В противном случае расставание должно произойти без сделки до 12 апреля.

В пятницу движение индекса МосБиржи вверх вряд ли возможно, азиатские рынки демонстрируют слабость, поэтому наиболее вероятным сценарием является возврат индекса к отметке 2500 пунктов. Главным событием будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, скорее всего, останется без изменения. Вероятно, регулятор признает, что инфляция движется ниже его базового сценария, и допустит снижение ставки в конце года, в случае развития положительного тренда, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 2520 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы, но вряд ли в конце недели произойдет приближение рынка акций к этому сопротивлению.

Внутренних драйверов движения по-прежнему нет, основным ориентиром выступают внешние площадки. Хотя есть надежда, что российский рынок, как и остальные развивающиеся страны, получит свежую порцию денег. В пятницу ожидается пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Скорее всего, ЦБ оставит ставку неизменной, но глава регулятора может дать намеки на то, что в ближайшее время ставка начнет снижаться.

Для этого есть все основания: относительно низкая инфляция, ослабление санкционных рисков, рост курса рубля. Не следует забывать, что президент РФ Владимир Путин неоднократно в последнее время говорил о необходимости снижения ставки по ипотеке, а сделать это можно только путем уменьшения ключевой ставки ЦБ.

Рынок акций РФ рос на протяжении 5 сессий, а рубль за неделю укрепился к доллару более чем на 2%. Поэтому слабая фиксация прибыли под выходные будет выглядеть оправданной, хотя никаких важных новостей в субботу и воскресенье не ожидается, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,1%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,2%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-24,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,241 млрд рублей (из них 1,202 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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