На сегодня ожидаем увидеть рубль в диапазоне 63.50-64.00/USD - РФПИ

"В отсутствие каких-то важных данных на внешних рынках сегодня основным фактором динамики для рубля будет решение ЦБ. Ставка с высокой вероятностью меняться не будет, однако мы ожидаем заметного смягчения позиции ЦБ, что станет возможным благодаря понижению прогноза по инфляции на 2019 год при относительной неизменности ожиданий по росту ВВП. С точки зрения рисков, условия также этому благоприятствуют: ФРС менять ставку в 2019 году пока не планирует, нефть торгуется на высоких уровнях, риски оттока капитала с ЕМ рынков снизились, а инфляционные ожидания внутри РФ начали постепенно снижаться. Все это, с нашей точки зрения, может сделать реальным сценарий возобновления понижений ключевой ставки уже на сентябрьском заседании, поскольку в реальном выражении стоимость займов в РФ крайне высока. При текущей ставке 7.75% и нашем прогнозе снижения инфляции до 3.5-3.7% в 1П20, реальная ставка превышает 4% при оценках ЦБ "нормального уровня" в 2.5-3%. Для рубля такой исход будет, в целом, скорее позитивен: политика ЦБ все равно останется ответственной (т.е. реальные ставки будут оставаться положительными), но улучшение перспектив снижения ключевой ставки может поддержать спрос на ОФЗ и другие активы со стороны нерезидентов, что также будет позитивно для рубля. На сегодня ожидаем увидеть рубль в диапазоне 63.50-64.00/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.