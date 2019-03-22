Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и могут завершить текущую неделю ростом более чем на 1%. Отметим, что после заседания ФРС США внимание участников рынка снова направлено на торговые переговоры между США и Китаем, ход которых в последние дни несколько осложнился. Президент США Д. Трамп отметил, что американская сторона не собирается отменять импортные пошлины на китайские товары, чтобы быть уверенной в том, что Пекин будет выполнять договорённости, которые планируется заключить в ближайшем будущем. Торговые противоречия между США и КНР могут негативно сказаться на росте мировой экономики, что в свою очередь снизит спрос на энергоресурсы и окажет давление на нефтяные котировки. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка привлекут данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Краткосрочные ориентиры на Brent $67-$69/bbl", - комментируют эксперты "Нордеа Банка".