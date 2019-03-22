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Главная / Мнения аналитиков / Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
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22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и могут завершить текущую неделю ростом более чем на 1%. Отметим, что после заседания ФРС США внимание участников рынка снова направлено на торговые переговоры между США и Китаем, ход которых в последние дни несколько осложнился. Президент США Д. Трамп отметил, что американская сторона не собирается отменять импортные пошлины на китайские товары, чтобы быть уверенной в том, что Пекин будет выполнять договорённости, которые планируется заключить в ближайшем будущем. Торговые противоречия между США и КНР могут негативно сказаться на росте мировой экономики, что в свою очередь снизит спрос на энергоресурсы и окажет давление на нефтяные котировки. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка привлекут данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Краткосрочные ориентиры на Brent $67-$69/bbl", - комментируют эксперты "Нордеа Банка".
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22 марта 2019 года 16:18
aiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 148 рублей до 103 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". читать дальше
.22 марта 2019 года 16:15
"Спрос на российские облигации возвращается. Доходность ОФЗ снизилась на 50 б. п., а рубль с начала года укрепился на 7%. Отчасти это отражает общее оживление интереса к рискованным активам на развивающихся рынках. Смягчение риторики ФРС привело к ослаблению доллара и подстегнуло рост на всех... читать дальше
.22 марта 2019 года 15:31
По индексу МосБиржи сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона, на грани значимого "круглого" уровня 2500 пунктов. Таким образом, в нем сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть... читать дальше
.22 марта 2019 года 15:08
"Банк России по итогам пятничного заседания ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, фактически официально отразив в своем пресс-релизе комментарии относительно ДКП и инфляции, которые были озвучены в феврале-марте. В частности, ЦБ отмечает, что инфляция складывается несколько... читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 14:15
"Ослабление курса рубля ниже 64 к концу недели при отсутствии каких-либо масштабных изменений в монетарной политике Центробанка выглядит обоснованным на фоне возросшей "встревоженности" общей рыночной конъюнктуры. По итогам заседания регулятора, как мы и ожидали, ключевая ставка осталась... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "Мосэнерго" - оператора 15 электростанций на территории Москвы и Московской области. На фоне ожидания дивидендов с доходностью 7,5%, а также отрицательного значения чистого долга, по акциям компании подтверждается рекомендация "Держать" со... читать дальше
.22 марта 2019 года 12:52
"Российский рубль разогнался в своем укреплении по отношению к валюте, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С начала января он демонстрирует лучшую динамику среди развивающихся стран, однако это совершенно не та динамика, которую он него ожидали увидеть. Если прошлый год можно было... читать дальше
.22 марта 2019 года 12:02
Все основные игроки российского телеком рынка представили консолидированные финансовые и операционные отчеты по итогам 4 квартала 2018 года. В целом 2018 год и неполный первый квартал 2019 года оказались не лучшим временем для инвестиций в акции телекомов, указывает аналитик компании "Открытие... читать дальше
.22 марта 2019 года 11:45
Рынок акций РФ утром стагнирует чуть выше 2500п по индексу МосБиржи, упала "Распадская" на новостях о дивидендах
Москва. 22 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу стагнирует при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, упали акции "Распадской" на новостях о дивидендах. читать дальше
.22 марта 2019 года 11:42
"В отсутствие каких-то важных данных на внешних рынках сегодня основным фактором динамики для рубля будет решение ЦБ. Ставка с высокой вероятностью меняться не будет, однако мы ожидаем заметного смягчения позиции ЦБ, что станет возможным благодаря понижению прогноза по инфляции на 2019 год при... читать дальше
.22 марта 2019 года 11:22
Смягчение риторики ЦБ сформирует дополнительный спрос на ОФЗ и окажет сегодня поддержку российской валюте - "Нордеа Банк"
"Российская валюта вчера торговалась в довольно узком диапазоне после резкого укрепления вечером среды, реагируя на итоги заседания ФРС. Сегодня основным событием для российского валютного рынка будет заседание Банка России по ключевой ставке. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в... читать дальше
.22 марта 2019 года 11:06
Котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. - ITI Capital
" Рост цены нефти марки Brent c начала года достиг 27%, а котировки вернулись к уровням середины ноября 2018 г. на фоне сокращения добычи ОПЕК+ согласно декабрьскому решению и санкций против Венесуэлы, объявленных США в конце января. Тем не менее, эти факторы уже практически отыграны рынком, на... читать дальше
.22 марта 2019 года 10:48
Валюты развивающихся рынков в большинстве своем приостановили рост, а ряд представителей EM уже перешел к снижению к доллару, констатирует аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Это, по мнению эксперта, объясняется беспокойством по поводу роста мировой экономики, замедление которой напрямую... читать дальше
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