Смягчение риторики ЦБ сформирует дополнительный спрос на ОФЗ и окажет сегодня поддержку российской валюте - "Нордеа Банк"

"Российская валюта вчера торговалась в довольно узком диапазоне после резкого укрепления вечером среды, реагируя на итоги заседания ФРС. Сегодня основным событием для российского валютного рынка будет заседание Банка России по ключевой ставке. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 13:30, а в 15:00 начнется конференция председателя. Мы ожидаем, что ставка останется неизменной (на уровне 7.75%), но ЦБ, вероятно, начнет давать сигналы о возобновлении цикла смягчения монетарной политики в четвертом квартале. Смягчение риторики ЦБ, вероятно, сформирует дополнительный спрос на ОФЗ и окажет сегодня поддержку российской валюте. Изменение ожиданий по политике Банка России будет важным среднесрочным фактором для рубля, как это было в 2017 году, когда смягчение политики регулятора стимулировало использование российской валюты в стратегиях carry-trade", - комментируют эксперты "Нордеа Банка".