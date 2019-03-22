Сектор телекоммуникаций остаётся одним из лидеров по дивидендной доходности - "Открытие Брокер"

Все основные игроки российского телеком рынка представили консолидированные финансовые и операционные отчеты по итогам 4 квартала 2018 года. В целом 2018 год и неполный первый квартал 2019 года оказались не лучшим временем для инвестиций в акции телекомов, указывает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Котировки бумаг публичных компаний сектора заметно отстали от прибавившего почти 16% индекса МосБиржи ("МТС" просел на 3,5%, Veon потерял 35% в долларах, "Ростелеком" (ао) прибавили 16%, "Ростелеком" (ап) выросли на 8%). Отраслевой индекс телекоммуникаций за период подрос лишь на 5%. При этом котировки немногих бумаг сектора, опередивших широкий индекс, находились под влиянием нерыночных факторов. В частности, "Мегафон" (+24%) провёл делистинг в Лондоне и погасил расписки, что потребовало проведения выкупа у миноритариев.

"В то же время сектор телекоммуникаций остаётся одним из лидеров по дивидендной доходности, что в значительной мере сгладило отставание от бенчмарка, - подчеркивает эксперт компании. - Если по компаниям из базы расчёта индекса МосБиржи за последние 12 месяцев было выплачено денежных дивидендов эквивалентных 6,7% годовых, то по отраслевому индексу телекоммуникаций дивдоходность почти на треть выше - 9,5%. Доходность "МТС" за последние 12 месяцев составила 9,9% годовых, "Мегафон" отказался от выплат на воне обратного выкупа, "префы" "Ростелекома" принесли 9,8% годовых, "обычка" "Ростелекома" принесла 8% годовых, у VEON выплаты были эквивалентны 13% годовых".

С начала 2018 года телекоммуникационные компании теряли маржинальность и проигрывали широкому рынку акций

В целом компании данного сектора, по наблюдениям Тимура Нигматуллина, включая мобильных операторов и "Ростелеком", реагируют на описанное ухудшение рыночной и экономической конъюнктуры схожим образом: наращивают объём инвестиций зачастую в ущерб свободному денежному потоку. При этом дивидендные выплаты остаются стабильными или даже растут за счёт увеличения уровня долговой нагрузки. По всей видимости, отчасти данный подход обусловлен снижением стоимости рублёвых заимствований в 2018 году. Операторы получили "окно возможностей" для выгодного рефинансирования долга.

"Наш фундаментальный взгляд на сектор мобильной связи остаётся умеренно негативным, - резюмирует эксперт компании "Открытие Брокер". - Уровень конкуренции на рынке останется стабильно высоким в среднесрочной перспективе до тех пор, пока два игрока с наименьшей долей рынка не объединятся, что позволит всем участникам повысить цены с соответствующим позитивным эффектом на маржу. В частности, в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Veon ведет переговоры о продаже российской дочки "Вымпелкома", что в целом соответствует стратегии холдинга по выходу из активов, не доминирующих на местном рынке. Сектор фиксированной связи с представленным в нем "Ростелекомом" выглядит несколько более привлекательным из-за относительно низкой конкуренции. Впрочем, предстоящее поглощение "Ростелекомом" Tele2 может привести к чрезмерному увеличению его долговой нагрузки и, соответственно, негативно сказаться на дивидендных выплатах. На текущий момент мы воспринимаем акции мобильных операторов как своего рода долгосрочные облигации с крупными купонами. С этой точки зрения рекомендуем обратить внимание на распродающий активы и широко диверсифицированный в плане стран присутствия VEON с целью по соответствующим ADS $3,80 с учётом дивидендов (инвестиционная идея "VEON - ДИВИДЕНДЫ БУДУТ РАСТИ" от 28.02.18) и "МТС" с целью 278 руб. + годовой дивиденд 28 руб. (инвестиционная идея "МТС - ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА" от 21.11.18)".