Котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. - ITI Capital

" Рост цены нефти марки Brent c начала года достиг 27%, а котировки вернулись к уровням середины ноября 2018 г. на фоне сокращения добычи ОПЕК+ согласно декабрьскому решению и санкций против Венесуэлы, объявленных США в конце января. Тем не менее, эти факторы уже практически отыграны рынком, на наш взгляд. С другой стороны, нарастает давление негативных для нефтяных цен тенденций: рост добычи и снижение чистого импорта нефти в США продолжается, а ожидания по росту американской и китайской экономик ухудшаются. Мы ожидаем, что котировки Brent в результате могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. Дальнейшая динамика будет зависеть от тех же факторов, вопрос остается только в том, какие тенденции спроса и предложения возьмут верх к середине года", - отмечает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.