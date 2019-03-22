Сегодня рубль может получить дополнительную поддержку со стороны Центробанка - БКС

Валюты развивающихся рынков в большинстве своем приостановили рост, а ряд представителей EM уже перешел к снижению к доллару, констатирует аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Это, по мнению эксперта, объясняется беспокойством по поводу роста мировой экономики, замедление которой напрямую грозит развивающимся рынкам. Такой вывод легко прослеживается в заявлении ФРС. Сырьевые активы, также чувствительные к спросу на риск, последовали примеру валют EM. Нефть вчера вернулась к уровням открытия среды, нивелировав весь рост на итогах заседания Федрезерва.

"Рубль на этом фоне смотрелся довольно уверенно, уступая вчера только южноафриканскому ранду среди валют EM, - комментирует специалист БКС. - Снижение общего аппетита к риску и нефтяных котировок компенсировалось высоким спросом на рубль в рамках налогового периода и со стороны инвесторов в рынок ОФЗ. Пара USD/RUB вчера вновь протестировала поддержку на отметке 63,7, и дело опять закончилось отскоком. Укрепление рубля удалось приостановить на уровне, где ранее проходила верхняя граница консолидации, которую доллар прорвал вверх 8-го августа. Пара евро/рубль продолжает обновлять минимумы, на фоне слабости первой на мировом рынке. Сегодня рубль может получить дополнительную поддержку со стороны Центробанка, который может смягчить риторику и дать позитивный прогноз. Однако позитивные драйверы, на мой взгляд, начнут ослабевать уже с середины следующей недели".