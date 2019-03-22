При сохранении позитивных настроений на рынке котировки могут устремиться к круглому значению в районе $70 за баррель - БКС

В четверг нефтяные котировки скорректировались с максимумов после роста среды и оказались в пределах прежнего торгового диапазона, напоминает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. На краткосрочном горизонте позитивная динамика сохраняется, с 11 марта минимумы на графике подрастают, формируя восходящую формацию. При сохранении позитивных настроений на рынке котировки могут устремиться к круглому значению в районе $70 за баррель.

Спред между сортами Brent и WTI еще больше сузился за счет опережающей динамики американского сорта и по итогам четверга составил около $7,8 в пользу Brent. По мнению эксперта, сужению спреда способствуют снижающиеся вторую неделю запасы нефти в США, что рассматривается как следствие падения поставок в страну из Венесуэлы. Также на прошлой неделе Управление энергетической информации США понизило прогноз по росту добычи в Штатах в 2019-2020 гг. Тем не менее, США остаются ключевым фактором роста рыночного предложения и по оценкам аналитиков продолжат наращивать добычу. В подтверждение этих взглядов, в среду добыча вернулась к максимальным уровням 12,1 млн баррелей в сутки (б/с).