Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов перед решением ЦБ РФ по ставке

Москва. 22 марта. Доллар США лишь слегка снижается, евро повышается на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль стабилен к бивалютной корзине перед объявлением ЦБ РФ решения по ключевой процентной ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,86-64,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,86 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро поднялся до 72,69 руб./EUR1 (+6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,55 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,7 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ. Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке будет опорным, но начиная с него регулятор изменит подход к публикации информации.

Одновременно с пресс-релизом по ставке планируется опубликовать таблицу с обновленным прогнозом основных макроэкономических показателей. После этого пройдет пресс-конференция председателя ЦБ. Доклад о денежно-кредитной политике (ДКП), который ранее представлялся в день заседания совета директоров, теперь будет публиковаться через неделю после решения по ставке. В этот раз доклад будет опубликован 1 апреля.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению утром в пятницу. По итогам предыдущих торгов котировки снизились впервые за четыре сессии после того, как в среду они подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,04% - до $67,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 0,01% - до $59,98 за баррель. По итогам предыдущих торгов цена Brent снизилась на 0,93%, WTI - на 0,42%.

Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - более чем на 2%.