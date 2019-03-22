На следующей неделе ждем от нефти попыток идти выше - к 70+ долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть опустились чуть ниже 68 долл./барр. на фиксации прибыли после обновления максимумов конца прошлого года. Тем не менее, на горизонте 2 кв. мы позитивны в отношении нефти ввиду сезонного оживления спроса на сырье и крепкого фундаментала. Сегодня в фокусе статистике по буровым установкам в Америке. На следующей неделе ждем от нефти попыток идти выше - к 70+ долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылов.