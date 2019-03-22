Отток капитала из российских активов замедлился на фоне роста спроса на бонды - БКС

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Отток капитала из российских активов по итогам недели, завершившейся 20 марта, замедлился на фоне роста спроса на облигации РФ, следует из обзора главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 марта 2019 года составил порядка $30 млн против оттока $140 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Мы видим все больше примеров подхода "покупать облигации, держать акции" у инвесторов, вкладывающих средства в активы развивающихся рынков (ЕМ). Хотя данные за период до заседания ФРС менее релевантны, чем обычно, мы все равно считаем динамику позитивной", - говорится в обзоре.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $80 млн против оттока $170 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн по сравнению с оттоком $110 млн на предыдущей неделе.

"Инвесторы продолжили выводить средства из российских акций: как региональные, так и ориентированные на Россию фонды показали отток капитала (6 недель оттоков подряд). Россия оказалась на периферии радаров инвесторов, которые перекладывались в другие EM. Фонды, инвестирующие в Китай, получили приток капитала в размере $538 млн, тогда как корейские и бразильские фонды показали отток капитала на уровне $456 млн и $165 млн соответственно. Таким образом, совокупно все фонды потеряли $0,4 млрд, что стало очередной неделей чистого оттока, хотя и лучше результата предыдущей недели (отток $2,8 млрд). Оптимизм по EM на фоне заявлений ФРС в среду может в ближайшем будущем развернуть поток капитала и вернуть его на положительную территорию", - пишет стратег.

В российские бонды со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $50 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой отток капитала на уровне $5 млн.

"Фонды облигаций GEM получили еще $1,2 млрд - 11 недель сохраняющегося оптимизма по отношению к бондам развивающихся рынков. В российские облигации вновь пришли новые деньги, тогда как акции продолжили терять. Мы по-прежнему считаем российские бонды менее привлекательными по сравнению с акциями, учитывая текущее нетипичное расхождение в отношении инвесторов к этим классам активов", - пишет В.Смольянинов.