Сопротивлением для Индекса Мосбиржи выступает уровень 2520 пунктов - Алор Брокер

"После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, прибавив по итогам дня в районе процента. Сейчас фьючерсы на них торгуются в районе нуля. Чуть выше уровней вчерашнего закрытия находится и нефть. Однако ведущие азиатские индексы снижаются. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций откроется в районе нуля, может быть незначительным ростом. Сейчас сопротивлением для Индекса Мосбиржи выступает уровень 2520 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но вряд ли мы сегодня увидим приближение рынка акций к сопротивлению. Внутренних драйверов движения по-прежнему нет, и основным ориентиром опять будут выступать внешние площадки. Хотя есть надежда, что российский рынок, как и остальные развивающиеся страны, получит свежую порцию денег. Сегодня ждем пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России. Скорее всего, ЦБ оставит ставку неизменной, но глава регулятора может дать намеки на то, что в ближайшее время ставка начнет снижаться. Для этого есть все основания: относительно низкая инфляция, ослабление санкционных рисков, рост курса рубля. Не следует забывать, что президент РФ Владимир Путин неоднократно в последнее время говорил о необходимости снижения ставки по ипотеке, а сделать это можно только путем уменьшения ключевой ставки ЦБ", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.