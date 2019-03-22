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22 марта 2019 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов мартовского заседания ЦБ РФ, полагают аналитики.

Как ожидает большинство экспертов, Банк России в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, а также может дать некоторые сигналы относительно ее возможного снижения в конце 2019 - начале 2020 года.

Американские фондовые индексы завершили на позитивной ноте торги в четверг, прибавив 0,8-1,4%, на фоне ралли технологического сектора. Этому способствовал, в частности, подъем котировок акций Apple Inc. на 3,7% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "активно покупать". Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку и сократила число возможных повышений в этом году с двух до нуля. При этом руководители ЦБ ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу движутся без единой динамики, инвесторы продолжают оценивать "голубиную" тональность заявлений Федеральной резервной системы США. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка практически не изменился. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,17%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,31%, причем падение продолжается уже третьи торги подряд. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:49 МСК снизилось на 0,06%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,45%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок пытаются стабилизироваться в пятницу утром после падения накануне. По итогам предыдущих торгов котировки снизились впервые за четыре сессии после того, как в среду они подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта. Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - более чем на 2%.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,1% - до $67,93 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на 0,93%, составив на закрытие $67,86 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже снизились утром на 0,02% - до $59,97 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на 0,42%, завершив день на отметке $59,98 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в четверг в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,752 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,813 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 марта вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 587,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,98%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,56%) и "РусГидро БО-ПО5" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-07" (-0,55%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,26%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-72R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,53% выпуска на 565 млн 340 тыс. рублей. Дата погашения облигаций - 28 сентября 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,3% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 марта. Техническое размещение запланировано на 26 марта. Компания планировала разместить данный выпуск в августе 2018 года, но перенесла размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона тогда составлял 9,35-9,85% годовых. Оферта первоначально планировалась не через 2, а через 3 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-07Р объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Дата погашения выпуска - 26 марта 2023 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 марта. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 марта.

ПАО "НГК "Славнефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,93% годовых. Сбор заявок прошел 21 марта. Техническое размещение запланировано на 28 марта. Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет. Книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля компания заявила о переносе размещения на неопределенный срок. Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) будет 26 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-08Р объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,3-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 1 год на уровне 8,47-8,58% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 4 апреля. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 27 марта проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3,5 года, ориентир ставки 1-го купона - 10,00-10,15% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 10,25-10,41% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля.

Сбербанк России утвердил параметры выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей. Как сообщалось ранее, Сбербанк с 10:00 МСК 25 марта до 15:00 МСК 28 марта проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-78R объемом от 15 млрд рублей. Таким образом, объем размещения составит от 15 до 40 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,37% годовых. Техразмещение запланировано на 29 марта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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