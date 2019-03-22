Наиболее вероятным сценарием сегодня видим возвращение индекса МосБиржи к отметке в 2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Вчера индекс МосБиржи не показал значимых изменений, сегодня движения вверх вряд ли возможно, азиатские рынки демонстрируют слабость, поэтому наиболее вероятным сценарием сегодня видим возвращение индекса МосБиржи к отметке в 2500 пунктов. Главным событием будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, по нашему мнению, останется без изменения. Вероятно, регулятор признает, что инфляция движется ниже его базового сценария и допустит снижение ставки в конце года, в случае развития положительного тренда", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.