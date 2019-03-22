В начале дня отечественные инвесторы протестируют отметку 2500 пунктов по индексу МосБиржи на прочность - "Открытие Брокер"

" Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии начинали день в плюсе, но затем растеряли свои достижения. Нефть не удержала отметку $68 за баррель Brent. Слабая статистика по Азии говорит о том, что замедление экономики всё же происходит и опасения ФРС не были пустыми. Вероятно, что в начале дня отечественные инвесторы протестируют отметку 2500 пунктов по индексу МосБиржи на прочность. Рубль может немного растерять свои достижения, вернувшись к уровню 64 за доллар. Главным событием дня в РФ будет заседание Центрального банка. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может освежить свои прогнозы, которые укажут на возможный сценарий действий в II полугодии. Из корпоративных событий можно отметить отчёт "Распадской" за 2018 год и решение совета директоров Московской биржи по дивидендам", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.