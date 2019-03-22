Ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением порядка 0.1-0.3%, в районе 2505-2510 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением порядка 0.1-0.3%, в районе 2505-2510 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2500, 2490 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать вечерняя публикация в США февральских данных по продажам на вторичном рынке жилья и январской статистики по запасам товаров на оптовых складах (17.00 МСК)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.