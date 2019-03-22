Отток капитала из российских активов замедлился на фоне роста спроса на бонды - БКС

Отток капитала из российских активов по итогам недели, завершившейся 20 марта, замедлился на фоне роста спроса на облигации РФ, следует из обзора главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 марта 2019 года составил порядка $30 млн против оттока $140 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.