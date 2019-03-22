Мы не исключаем минимального снижения ключевой ставки - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних рынках перед открытием крайней торговой сессии на этой неделе складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют слабую нисходящую динамику, цены на энергоносители и металлы стабильны. Сегодня ключевым событием для российской повестки дня станут итоги заседания ЦБ РФ, на котором, как ожидает большинство экспертов, процентная ставка останется без изменений. Мы не исключаем минимального снижения ключевой ставки, учитывая продемонстрированную уверенную динамику российского рубля в марте, а так же необходимость снижения ставки для поддержания ипотечного кредитования в стране. Так же интерес для инвесторов сегодня представляют финансовые результаты за 2018 год "Распадской"", - обращает внимание аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.