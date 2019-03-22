Утренние прогнозы: участники торгов протестируют отметку 2500 индекса МосБиржи на прочность

Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как слабо негативный и ждут проверки на прочность ключевого уровня 2500 пунктов индекса МосБиржи.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Вчера индекс МосБиржи не показал значимых изменений, сегодня движения вверх вряд ли возможно, азиатские рынки демонстрируют слабость, поэтому наиболее вероятным сценарием сегодня видим возвращение индекса МосБиржи к отметке в 2500 пунктов. Главным событием будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, по нашему мнению, останется без изменения. Вероятно, регулятор признает, что инфляция движется ниже его базового сценария и допустит снижение ставки в конце года, в случае развития положительного тренда".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): ""Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением порядка 0.1-0.3%, в районе 2505-2510 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2500, 2490 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии начинали день в плюсе, но затем растеряли свои достижения. Нефть не удержала отметку $68 за баррель Brent. Слабая статистика по Азии говорит о том, что замедление экономики всё же происходит и опасения ФРС не были пустыми. Вероятно, что в начале дня отечественные инвесторы протестируют отметку 2500 пунктов по индексу МосБиржи на прочность. Рубль может немного растерять свои достижения, вернувшись к уровню 64 за доллар. Главным событием дня в РФ будет заседание Центрального банка. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может освежить свои прогнозы, которые укажут на возможный сценарий действий в II полугодии. Из корпоративных событий можно отметить отчёт "Распадской" за 2018 год и решение совета директоров Московской биржи по дивидендам".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, прибавив по итогам дня в районе процента. Сейчас фьючерсы на них торгуются в районе нуля. Чуть выше уровней вчерашнего закрытия находится и нефть. Однако ведущие азиатские индексы снижаются. Такая картина говорит о том, что российский рынок акций откроется в районе нуля, может быть незначительным ростом. Сейчас сопротивлением для Индекса Мосбиржи выступает уровень 2520 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но вряд ли мы сегодня увидим приближение рынка акций к сопротивлению. Внутренних драйверов движения по-прежнему нет, и основным ориентиром опять будут выступать внешние площадки. Хотя есть надежда, что российский рынок, как и остальные развивающиеся страны, получит свежую порцию денег".