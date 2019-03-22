Индексы США в четверг выросли, Dow Jones - на максимум за 5 недель. Единая динамика на рынках акций Азии в пятницу отсутствует. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $67,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили на позитивной ноте торги в четверг, прибавив 0,8-1,4%, на фоне ралли технологического сектора.

При этом повышение Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последние пять недель - с 15 февраля, отмечает MarketWatch. Рост Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite был самым существенным за десять дней.

Этому способствовал, в частности, подъем котировок акций Apple Inc. на 3,7% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "активно покупать".

Тем не менее, этого повышения оказалось недостаточно для того, чтобы Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира. Ее рыночная стоимость увеличилась до $919,9 млрд, в то время как капитализация Microsoft Corp. в четверг выросла на 2,3% и составила $922,35 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку и сократила число возможных повышений в этом году с двух до нуля. При этом руководители ЦБ ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

В результате продолжилось снижение котировок акций финансовых компаний, включая крупнейший банк США JPMorgan (-1,6%) и Bank of America (1,6%). Одной из причин этого является тот факт, что текущий уровень ставок для них менее выгоден, чем два повышения за год.

Заявки на пособие по безработице в США упали сильнее прогнозов на прошлой неделе, на 9 тыс., до минимальных за последний месяц 221 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4 тыс. с ранее объявленного уровня - до 225 тыс.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в марте подскочил до 13,7 пункта по сравнению с минус 4,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали повышение всего до 3 пунктов. Значение показателя выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе.

Индекс опережающих экономических показателей США в феврале вырос на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев. В январе индикатор не изменился, аналитики в среднем ожидали роста на 0,1% в прошлом месяце.

Котировки бумаг Biogen Inc. упали за день более чем на 29,2% на новости о том, что биотехнологическая фирма приняла решение прекратить находившиеся на поздней стадии испытания лекарства против болезни Альцгеймера.

Рыночная стоимость Guess? Inc. рухнула на 12,5%. Производитель и продавец одежды в четвертом квартале получил прибыль и выручку ниже прогнозов аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 216,84 пункта (0,84%) - до 25962,51 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 30,65 пункта (1,09%), составив 2854,88 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 109,99 пункта (1,42%) - до 7838,96 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу движутся без единой динамики, инвесторы продолжают оценивать "голубиную" тональность заявлений Федеральной резервной системы США, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка практически не изменился.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшился на 0,03%, в то время как Topix вырос на 0,12%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor повышаются на 0,4%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2,6%.

При этом дешевеют бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing (на 0,9%) и производителя электроники Sony (на 4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,17%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,31%, причем падение продолжается уже третьи торги подряд.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в ходе торгов в Гонконге на 0,8%. Компания резко сократила прибыль в четвертом квартале 2018 года на фоне ослабления темпов роста выручки из-за моратория на одобрение новых игр в Китае, а также усиления конкуренции. Прибыль без учета разовых факторов составила 2,07 юаня на акцию при консенсус-прогнозе на уровне 1,83 юаня на акцию.

Капитализация AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднялась на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:49 МСК снизилось на 0,06%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,8%.

В то же время акции автомобильной компании Hyundai Motor подешевели на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,45%.

Цена акций производителя лекарств CSL Ltd. выросла на 1,5%, в результате чего компания вошла в число лидеров повышения в пятницу.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%, в то время как второй по величине Rio Tinto - повысилась на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в пятницу.

По итогам предыдущих торгов котировки снизились впервые за четыре сессии после того, как в среду они подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,11 (на 0,18%) - до $59,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,25 (на 0,42%), завершив день на отметке $59,98 за баррель.

Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - более чем на 2%.

"В это время года резервы нефти обычно увеличиваются, что делает существенное их снижение еще более значимым", - полагают аналитики Commerzbank, которых цитирует Dow Jones. Ожидаемое дальнейшее их снижение даст поддержку WTI, считают они.