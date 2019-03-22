Пара доллар/рубль может в ближайшие дни консолидироваться в диапазоне 63,50-64,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

После нескольких дней относительно высокоактивных торгов в рубле вчерашняя торговая сессия прошла в спокойном ключе - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 63,60-64 руб/долл., констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили весомые для последнего времени 3,2 млрд долл. (максимальные уровни с 14 февраля).

Сегодня ключевым событием для российских инвесторов, вероятно, будет заседание Банка России. Изменений ставки на предстоящем заседании участники рынка не ожидают, но большое внимание будет приковано к тону риторики регулятора (помимо сопроводительного заявления инвесторы получат для анализа пресс-конференцию Э.Набиуллиной). Опыт последних заседаний показывает, что влияние итогов заседания ЦБ на рубль часто не выражено или носит краткосрочный эффект, тем не менее, в рамках дня торговая волатильность в рубле может несколько увеличиться, полагает эксперт.

"Отметим также, что на следующую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. 25 марта российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 марта - налог на прибыль, а суммарный объем налоговых платежей в марте традиционно выше, чем в другие месяцы (мы оцениваем объем выплат в этот период в 1,75 трлн руб.). Импульс к росту всей группы валют EM после объявления итогов заседания ФРС пока приостановился. Пара доллар/рубль может в ближайшие дни консолидироваться в диапазоне 63,50-64,50 руб/долл.", - заключает Михаил Поддубский.