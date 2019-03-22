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22 марта 2019 года 09:02
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,75%
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке будет опорным, но начиная с него регулятор изменит подход к публикации информации. Одновременно с пресс-релизом по ставке планируется опубликовать таблицу с обновленным прогнозом основных макроэкономических показателей. После этого пройдет пресс-конференция председателя ЦБ. Доклад о денежно-кредитной политике (ДКП), который ранее представлялся в день заседания совета директоров, теперь будет публиковаться через неделю после решения по ставке. В этот раз доклад будет опубликован 1 апреля. Худшие прогнозы регулятора пока не оправдались. ЦБ ждет улучшения ситуации и с инфляцией, и с экономическим ростом во втором полугодии 2019 года. "Мы видим, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие, скажем, из наших прогнозов. Связано это с тем, что, особенно в рознице, более медленно и плавно идет повышение цен в связи НДС. Плюс многие разовые факторы действуют в обратном направлении", - сообщила в начале прошлой недели первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, ситуация с экономическим ростом в РФ прогнозируемая и подконтрольная, он начнет ускоряться во второй половине 2019 года. Совет директоров Банка России 22 марта оценит достаточность принятых в сентябре и декабре 2018 года решений о повышении ключевой ставки (дважды по 25 базисных пунктов, б.п.), заявил в начале марта директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что инфляционные тренды в январе-феврале 2019 года складываются несколько ниже базового сценария ЦБ и что вероятность достижения инфляцией на пике 6% снизилась. Инфляция в годовом выражении в феврале 2019 года ускорилась до 5,2% с 5,0% в январе. На 18 марта она составила 5,3%. Декабрьский прогноз Банка России по инфляции ЦБ на 2019 год составляет 5-5,5%, по росту ВВП - 1,2-1,7%. ЦБ ранее ожидал пик годовой инфляции в марте-апреле в интервале 5,5-6%. "ВТБ Капитал" ожидает сохранения ключевой ставки в пятницу. "Однако еще большую важность для участников рынка представляют планы ЦБ в отношении дальнейшей траектории ставки. Мы полагаем, что основной посыл регулятора будет заключаться в осторожном оптимизме относительно инфляции, которая в первом квартале 2019 года оказалась ниже, чем ожидалось, но корректировать прогнозы по итогам года с учетом квартального результата пока преждевременно", - пишут аналитики в обзоре. С учетом умеренной инфляции в феврале - начале марта аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) также ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Они отмечают положительную динамику инфляционных ожиданий и благоприятные внешние факторы в виде подорожавшей нефти. Экономисты предполагают, что ключевые изменения прогноза регулятора коснутся масштаба влияния НДС на цены (сейчас это от 0,6 до 1,5 процентного пункта), инфляции и цен на нефть. Определяющими аргументами в пользу сохранения ставки ЦБ являются умеренное ускорение инфляции, а также относительно благоприятная конъюнктура финансовых рынков - фактор, который регулятор также традиционно рассматривает как высоко значимый на локальном уровне, обращают внимание эксперты банка "Открытие". Они также отмечают достаточно сдержанную реакцию российского финансового рынка на усиление в феврале 2019 года санкционной риторики с представлением Конгрессом США нового законопроекта. Смягчения риторики от регулятора ждут аналитики Nordea Bank. "На фоне умеренной реакции инфляции на повышение НДС и улучшения внешних условий Банк России, скорее всего, пересмотрит свой текущий прогноз по инфляции в сторону понижения и несколько смягчит риторику. Тем не менее, мы не ожидаем, что консервативный Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки раньше, чем в четвертом квартале 2019 года", - пишут они в обзоре. По их мнению, ЦБ будет ждать устойчивого снижения инфляционных ожиданий. Экономисты BCS также полагают, что ключевая ставка останется неизменной как на ближайшем заседании 22 марта, так и до четвертого квартала 2019 года. По их мнению, ЦБ тогда может снизить ставку на 25 б.п. - до 7,50%. Банк России при сохранении ставки в пятницу смягчит свою риторику, подтвердив возможность смягчения ДКП в конце года, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Однако мы считаем преждевременным проявление излишнего оптимизма в отношении сроков и масштабов будущих снижений ставки", - отмечают они. Экономисты Citi считают, что в заявлении по ставке в пятницу могут появиться более мягкие комментарии о будущей направленности ДКП. "В дополнение к программному заявлению, которое, по нашему мнению, будет более "голубиным", ЦБ выпустит обновленный прогноз по ключевым экономическим показателям. Мы ожидаем, что ЦБ скорректирует свой прогноз пикового значения инфляции примерно до 5,3-5,5%, прогноз на конец года - примерно до 5,0% или менее", - пишут эксперты в обзоре. Участники финансового рынка также единодушно высказали мнение о неизменности ключевой ставки 22 марта. Все участники опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, (21 эксперт) ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Банк России на предыдущем заседании 8 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля 2019 года.
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