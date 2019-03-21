Рубль ослабил рост к доллару, но усилил к евро на вечерних торгах четверга

Москва. 21 марта. Доллар США замедлил снижение, евро, напротив, ускорил темпы падения на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать итоги заседания ФРС США.

Курс доллара США составил 63,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,46 руб./EUR1, подешевев на 40,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,51 копейки - до 67,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине в четверг вечером, хотя и заметно ослабил темпы роста к доллару. Возобновление снижения пары "евро-доллар" после сильного роста по итогам заседания ФРС США сказалось на динамике валют и в рублевых парах. Спрос на рисковые активы на основных мировых площадках постепенно затухает, так как инвесторы принимают во внимание снижение прогнозов ФРС США по темпам экономического роста в стране.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, открытие торгов четверга прошло при умеренном укреплении рубля после сильного роста накануне вечером. "Обусловлен этот рост, понятно, решением ФРС США, которое оказалось существенно мягче, чем ожидали участники рынка. Мягкая риторика американского центробанка обусловила падение доллара "по всему фронту", в том числу, к рублю. Тем не менее, сегодня рубль торгуется в довольно узких диапазонах, хотя объем торгов по сравнению с последним месяцем реально выше среднего. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, хотя шансы на продолжение роста рубля пока остаются", - подчеркнул А.Карпов.

Участники внутреннего валютного рынка постепенно переключаются в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, 22 марта. Совет директоров ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне на заседании 22 марта, хотя исключать до конца вероятность ее снижения нельзя, считают опрошенные "Интерфаксом" участники рынка. В то же время они уверены в некотором смягчении риторики в пресс-релизе регулятора.

"Завтра состоится главное российское событие недели - заседание Банка России, к которому будет приковано внимание всех участников финансовых рынков. Мы полагаем, что ключевая ставка останется без изменений - на уровне 7,75%. Данное решение уже заложено в котировках российской валюты и акций. Инфляция оказалась лучше ожиданий, к тому же укрепление российской валюты ведет к снижению скорости обращения денег и, как следствие, инфляционных ожиданий граждан, которые традиционно ориентируются на пару "доллар-рубль", - полагает директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Глобальные инвесторы оценивают также заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР. "Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент журналистам на лужайке у Белого дома.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году. При этом, как сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер посетят Китай в конце марта. Визит состоится 28-29 марта, стороны намерены обсудить спорные торговые вопросы.

После этих переговоров в Вашингтон отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот визит запланирован на начало апреля. Ранее Пекин выразил надежду на успешное завершение консультаций по торговле с США.

Как отмечает А.Разуваев, перенос встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на более поздний срок связан с тем, что Китай, соглашаясь на второстепенные уступки по ряду торговых позиций, включая самолеты и продовольствие, не намерен выполнять одно из ключевых требований США. "А именно полную технологическую прозрачность своей экономики и фактический отказ от освоения новейших технологий по примеру соглашения Плаза с Японией в 1985 году. Считается, что оно привело к длящейся уже более трети века экономической стагнации Японии. Стоит, наверное, назвать вещи своими именами: если Китай и США не договорятся, то мировую экономику, вероятно, может ждать рецессия, а основные фондовые индексы - обвал. Вероятность данного сценария, несмотря на текущий рыночный оптимизм, намного выше, чем кажется на первый взгляд", - отмечает А.Разуваев.

Стоимость нефти эталонной марки Brent немного снижается в ходе торгов в четверг из-за возобновления укрепления курса доллара США к большинству основных мировых валют, однако котировки остаются близкими к максимальным значениям с прошлого ноября. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,39% - до $68,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,1%, до $60,12 за баррель.

Вместе с тем в среду обе эталонные марки подорожали более чем на 1% на данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в Штатах на прошлой неделе не 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого июля. Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Между тем экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 марта на 53,83 копейки, до 63,742 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,19 копейки, до 72,787 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 57,54 копейки по отношению к среде и составил 63,734 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 32,65 копейки и составил 63,8925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 937,589 млн, из которых $942,073 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 995,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к среде на 27,69 копейки, до 72,6756 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 38,09 копейки и составил 72,6242 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR670,573 млн, из которых EUR213,468 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR457,105 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,84% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 8,15% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 5 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 8,48% годовых.