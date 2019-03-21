Рынок акций РФ в четверг подрос на новостях от ФРС США, лидировали бумаги Мечела и МТС

Москва. 21 марта. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2507,81 пункта (+0,1%, максимум дня - 2514,64 пункта), индекс РТС - 1237,68 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополряной в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,84 рубля (-0,03 рубля).

Акции "Мечела" (+1,8% и +6,1% "префы") подскочили после публикации неоднозначного годового отчета, отразившего снижение EBITDA (-7%) и рост прибыли (+9%, до 12,6 млрд рублей) благодаря списанию пеней госбанками на общую сумму 17,5 млрд рублей и рефинансированию предэкспортного синдицированного кредита (PXF) на сумму около 13 млрд рублей.

Акции "Мобильных телесистем" (+3,9%, до 268 руб.) обновили максимум с ноября после принятия советом директоров новой дивидендной политики на 2019-2021 годы, в соответствии с которой оператор будет платить акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на АДР) ежегодно. Предыдущая трехлетняя дивидендная политика, принятая в апреле 2016 года, предполагает минимальный уровень выплат в 20 рублей на акцию по итогам календарного года. При этом целевым показателем являются выплаты на уровне 25-26 рублей на акцию. В 2016 и 2017 годах МТС выплачивала дивиденды в размере 26 рублей на акцию, общий объем дивидендов составлял 52 млрд рублей два года подряд.

Подорожали также рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

Просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6% и -2,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

В Азии в четверг индексы подросли (Япония не работала, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%) благодаря решению ФРС отказаться от повышения процентных ставок в этом году, в Европе динамика смешанная (FTSE подрос на 0,9%, DAX просел на 0,4%), растут индексы в США (индекс S&P 500 прибавил 0,8%, поднявшись к рубежу 2850 пунктов).

Американский центробанк накануне сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

В то же время макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.

Кроме того, участники рынка следили за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.

Подъем рынков сдержали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.

Нефть в четверг также наметила коррекцию вниз после обновления максимума с ноября на фоне статистики Минэнерго США о падении запасов сырья. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,25 за баррель (-0,4% и +1,3% накануне), майская цена WTI - $60,17 за баррель (-0,1% и +1,6% в среду).

Запасы нефти в США упали за неделю на рекордные с июля 2018 года 9,59 млн баррелей при прогнозах роста на 1-1,75 млн баррелей (запасы бензина в США также упали - на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей). Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, нефть Brent держится выше $68 за баррель за счет совместного действия ослабления доллара и падения запасов сырья в США. Несмотря на готовность ФРС отказаться от дальнейшего подъема ставки как минимум до конца года, особого оптимизма испытывать, пожалуй, не стоит. Краткосрочно фондовые индексы выглядят довольно слабо и в Европе, и в США. Долгосрочно же стоит задуматься о том, что в последние 30 лет через год-два после остановки роста ставки ФРС происходила крупная коррекция на глобальных рынках.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после выхода выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи российский рынок акций успокоился, рост сдерживался укрепляющимся рублем, а более сильных поводов для движения вверх не нашлось. Бумаги "Мобильных телесистем" подорожали на фоне принятия новой дивидендной политики. В то же время Rosen Law Firm подала коллективный иск от миноритарных акционеров, которые решили потребовать компенсацию за потерю дохода из-за узбекского дела.

Одним из главных факторов усиления позиций рубля на ближайшее время будет решение ФРС отложить планы повышения ставки, а также снизить темпы сокращения баланса. Разница доходностей рубля и основных валют становится все более очевидной для инвесторов. Кроме того, снижение давления со стороны доллара может ускорить принятие решения о снижении ставки ЦБ РФ.

Смягчение денежной политики ФРС означает не только улучшение аппетитов к риску, но и возникновение тревог по поводу экономического роста. Прогноз ФРС по росту ВВП США в текущем году снижен до 2,1% с прежних 2,3%. Европейские рынки также обеспокоены замедлением темпов роста ведущей экономики мира. Премьер-министр Тереза Мэй заявила в четверг о том, что она находится на стороне общества по вопросу выхода из Евросоюза, а принятие решения по данному вопросу тормозит парламент, считает аналитик.

Нефть Brent умеренно просела, но удержалась выше отметки $68 за баррель. Консалтинговая фирма JBC Energy полагает, что глобальные коммерческие запасы сократились с начала января на 40 млн баррелей. Примечательно, что сокращение запасов не прекращается даже в период проведения профилактических работ по переводу НПЗ Северного полушария на летний режим. Естественно, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы играют одну из важных ролей. Сами США наращивают поставки собственной нефти на мировой рынок, замещая выбывающие объемы.

Американский президент Д.Трамп высказался в том плане, что тарифы против китайских товаров могут продержаться какое-то время, чтобы убедиться в исполнении Китаем взятых на себя обязательств в рамках торгового соглашения. Подобные заявления в процессе переговоров снижают вероятность достижения компромисса между двумя сторонами. В конце концов, Китай может приспособиться к текущим торговым условиям и вовсе отказаться от каких-либо уступок в пользу США. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в марте до 13,7 пункта при прогнозах роста до 3 пунктов с февральских минус 4,1 пункта. В России вышла статистика по месячному изменению ВВП: в феврале рост ускорился до 1,5%, что частично объясняется наличием дополнительного рабочего дня. Дивидендная доходность российских акций достаточно высокая, чтобы в сложившихся условиях инвесторы бежали от местного риска, считает А.Кочетков.

По словам генерального директора ООО "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, у инвесторов пока сохраняется уверенность, что потенциал роста западных рынков акций, в первую очередь американского, еще не до конца реализован. Если это так, то и российские фондовые индексы имеют возможности к повышению.

Однако после заседания ФРС эксперт придерживается скептического взгляда на рынок акций США (в первую очередь), а также в отношении России. Денежное стимулирование экономики зарекомендовало себя ранее как отличный и действенный способ, дающий мощный побочный эффект - раздувание рынков акций. Очевидно, глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении говорил о мерах сохранения экономического роста. Рынки, как обычно, поняли это по-своему: "больше денег - больше роста". Однако это ошибочный вывод.

Сложившиеся мультипликаторы стоимости акций для США и Европы таковы, что устойчивого роста цен акций нужно ждать разве что при отрицательных ключевых ставках и расширении программ количественного смягчения. Потому можно предположить, что март станет месяцем локальных фондовых максимумов, а впереди новые, весьма неприятные просадки и потери. Откат доллара, как и золота, продолжится, также очень близка игра на понижение в американских акциях, считает А.Хохрин.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, сохранение ставки ФРС было ожидаемым, однако отсутствие планов по ее изменению до конца 2019 года и прекращение программы очистки баланса в сентябре превзошли оптимистичные прогнозы. Причиной такого решения регулятора стало замедление темпов экономического роста в США, что не может не вызывать опасения и сохранит глобальную волатильность на финансовых рынках. Несмотря на смягчение риторики относительно монетарной политики, на инвесторов оказывает давление перспектива замедления роста мировой экономики, а также торговые противостояния.

Д.Трамп заявил о возможном сохранении ограничительных тарифов для КНР на долгое время в качестве гарантий исполнения сделки, что в свою очередь неприемлемо для китайской стороны. На этом фоне мировым фондовым площадкам не получается развить глобальный подъем.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,8%), ГДР "Лента" (+3,1%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-40%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-11,7% и -8,5% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-11,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-9,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,94 млрд рублей (из них 14,163 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).