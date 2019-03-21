Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг, отыгрывая итоги заседания ФРС

Москва. 21 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг, отыгрывая итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) после заметного повышения накануне 21 марта стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Минфин РФ, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой рынка, разместил два транша новых бумаг на общую сумму более $3 млрд.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 20 марта на 14 базисных пунктов и составила 111,23% от номинала, что соответствует доходности 3,545% годовых (снижение на 5,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к среде всего на 2 базисных пункта, составив 99,12% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,345% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6,5 пункта и составил 120 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 25 базисных пунктов - до 112,07% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 5,01% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 24 базисных пункта, подорожав до 108,22% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 5,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 26 базисных пунктов - до 102,88% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,28% годовых), с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 104,64% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,74% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 58 базисных пунктов - до 99,98% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,25% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 30 базисных пунктов, подорожав до 99,83% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 4,275% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций, как и все emerging markets, открылся уверенным ростом котировок, отыгрывая итоги вчерашнего заседания Федрезерва США. Глобальные инвесторы позитивно восприняли заявления американского регулятора о том, что базовая процентная ставка в текущем году, скорее всего, вообще не будет повышаться. На этом позитивном внешнем фоне российский Минфин принял решение выйти на рынок с новым предложением бумаг. Рынку, в частности, были предложены в рамках доразмещения евробонды с погашением в 2025 году, номинированные в евро, и новый транш долларовых бумаг с погашением в 2035 году. В итоге размещения прошли довольно успешно для Минфина, которому удалось привлечь значительный объем средств по относительно комфортным процентным ставкам", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

Американский центробанк по итогам заседания 20 марта сохранил базовую процентную ставку и сократил число ее возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года. "Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Минфин РФ определил итоговые параметры доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году: объем дополнительного выпуска составит 750 млн евро, доходность - 2,375% годовых. Доходность 16-летнего долларового транша установлена на уровне 5,1% годовых. Объем размещения пока не определен, предполагается, что он может составить до $3 млрд. По предварительным данным, спрос на транш в евро превысил 3 млрд евро, спрос на транш в долларах - $7 млрд. В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд. Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский ранее говорил, что если у РФ будет возможность занять больше $3 млрд, то средства, привлеченные сверх этого объема, могут быть направлены на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций (бюджетом предусмотрен выкуп на сумму до $4 млрд).