Институциональные инвесторы вновь начали покупать акции РФ после нескольких недель сомнений - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 20 марта 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как следует из отчета, институциональные инвесторы стали чистыми покупателями российских бумаг после нескольких недель сомнений, в то время как розничные инвесторы по-прежнему выжидают. Кроме того, эксперты полагают, что рынок акций РФ все еще сохраняет привлекательность, несмотря на то, что индекс РТС превысил отметку в 1230 пунктов - пограничное значение для рекомендации "держать". "Соотношение риска и доходности остается позитивным, и российский рынок, вероятно, продолжит рост", - пишут они.

Согласно данным обзора "БКС Глобал Маркетс", на прошедшей неделе потоки через ETF в российские акции оказались нулевыми: оттоки в размере $8 млн через ETF, ориентированные на Россию, были компенсированы притоками в объеме $8 млн посредством фондов GEM ETF. RSX, крупнейший российский ETF, в среду, 20 марта, получил первый приток в размере $22 млн с 14 февраля, когда стало известно об инициативе США ввести в отношении РФ санкции DASKA-2.