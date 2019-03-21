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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Отечественный рынок, скорее всего, удержится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
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21 марта 2019 года 16:45

Отечественный рынок, скорее всего, удержится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"После выхода выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи российский рынок успокоился. Рост сдерживается укрепляющимся рублём, а более сильных поводов для движения вверх нет. Отечественный рынок, скорее всего, удержится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Дивидендная доходность российских акций достаточно высокая, чтобы в сложившихся условиях инвесторы бежали от местного риска", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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