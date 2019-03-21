Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $67,5-$69,5/bbl - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от американского Минэнерго. Согласно этим данным запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,5 mb, что стало неожиданностью для участников рынка. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста запасов, а предварительная статистка от API указывала на снижение запасов сырья в США только на 2 mb. На этом фоне уже вчера нефтяные котировки демонстрировали заметный рост и сегодня, вероятнее всего, продолжат расти. Поддержку ценам на нефть может оказать повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам после публикации итогов заседания ФРС США накануне. Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $67,5-$69,5/bbl", - считают аналитики "Нордеа Банка".