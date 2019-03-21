Ждем продолжения роста цен на нефть, новые уровни - 70-73 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это - следствие оживления спроса на нефть, плюс эффект от действий ОПЕК+ и санкций в отношении Венесуэлы. Экспорт нефти из Штатов вырос более чем на 0,8 млн барр./день - до 3,4 млн барр./день, чистый импорт упал на 0,6 млн барр./день. Ждем продолжения роста цен на нефть, новые уровни - 70-73 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.