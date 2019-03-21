На горизонте ближайших нескольких дней пара доллар/рубль может попытаться закрепиться в диапазоне 63-64,50 руб/долл - Промсвязьбанк

"Вся основная группа валют развивающихся стран вчера продемонстрировала позитивную динамику. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,4-1,7%. За последние четыре дня рубль вырос уже на 2,5% - больше, нежели большинство конкурентов, притом, что в первой половине марта волатильность в рубле была меньшей, чем у большинства сопоставимых валют. Отдельную поддержку рублю продолжают оказывать растущие цены на нефть (фьючерс на нефть марки Brent достигал вчера отметки в 68,50 долл/барр.), что еще немного сдвигает вниз справедливые уровни по паре доллар/рубль, однако, согласно нашей модели, текущие уровни по рублю уже близки к равновесным. Итоги заседания Федрезерва могут быть пока еще не отыграны в полной мере. На горизонте ближайших нескольких дней пара доллар/рубль может попытаться закрепиться в диапазоне 63-64,50 руб/долл.", - полагает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский.