Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря спросу на риск после заседания ФРС США

Москва. 21 марта. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets, после заседания ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,78-63,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,79 руб./$1 (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 72,86 руб./EUR1 (-0,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 4,6 копейки к уровню закрытия среды, до 67,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,14 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на старте торгов после существенного укрепления по итогам заседания ФРС США (накануне вечером доллар опустился ниже 64 руб./$1 впервые с 8 августа 2018 года). Инвесторы демонстрируют рост интереса к рисковым активам, так как американский центробанк указал на дальнейшее смягчение своей позиции.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду дал понять, что приостановка повышения процентных ставок может оказаться длительной на фоне инфляции в США ниже целевого уровня и существенных рисков. "Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил Дж.Пауэлл. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Слово "терпение", которое в этом году стало определяющим для денежно-кредитной политики ФРС, прозвучало в ходе выступления Дж.Пауэлла в тех или иных сочетаниях 12 раз. "Сейчас отличное время для нас проявить терпение" и не спешить с повышением процентных ставок, сказал глава ФРС.

"Исход заседания ФРС очень благоприятен для развивающихся рынков", - отмечает валютный аналитик Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Дэнни Фан. "Трейдеры переоценивают ситуацию, полностью сводя на нет закладывавшиеся ранее в курс доллара ожидания будущего ужесточения политики Федрезервом", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Юань, южнокорейская вона, индийская и индонезийская рупии, а также южноафриканский рэнд дорожают относительно американской валюты в четверг.

Цены на нефть слабо меняются утром в четверг после увеличения до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США, указавшие на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,09% - до 68,56 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,13% - до $60,15 за баррель. По итогам среды контракт Brent подорожал на 1,32%, WTI - на 1,59%.

Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с июля 2018 года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.

Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 2,1 млн баррелей.

Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.